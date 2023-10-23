Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
РПЛ
Новости
50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ
Главные новости
12:11
РФС ведет переговоры о матче со сборной Занзибара
2
10:45
В «Зените» рассказали о ходе восстановления Фернандеса
1
10:27
50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ
10:21
В «Спартаке» рассказали о возможной смене названия стадиона
8
09:39
Роналду рассказал о продолжении карьеры
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
12:35
Губерниев оценил возможное участие клубов из Беларуси в чемпионате России
12:22
Головин вошел в сборную 9-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
12:00
В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией
11:50
Аллегри не включил «Ювентус» в число фаворитов в борьбе за титул в Серии A
11:34
На стадионе «Пари НН» могут провести хоккейные матчи
11:23
Агент Опарина рассказал о будущем голкипера
11:12
Бубнов назвал причины победы «Спартака» над «Пари НН»
1
11:00
Пиоли оценил игру «Милана» в матче с «Ювентусом»
10:36
Бубнов оценил перестройку игры в атаке у «Зенита»
1
10:13
Гиу прокомментировал дебют за «Барселону»
10:03
Рахимов рассказал о сроках восстановления Рыбуса
10:00
Победы «Спартака» и «Зенита», дубли Головина и Оздоева, Мухин порвал кресты и другие новости
09:47
Защитник «Пари НН» Александров объяснил поражение от «Спартака»
09:25
«Спартак» рассчитывает сыграть с «Нефтчи» в Баку в 2024 году
09:16
Хави прокомментировал игру 17-летнего Гиу
09:06
РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча с Сенегалом
2
09:00
Хави высказался о судействе перед игрой с «Реалом»
08:52
Наставник «Монако» оценил красоту забитых Головиным мячей
08:43
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
1
08:34
Transfermarkt определил самых дорогих футболистов мира
1
08:15
«Манчестер Сити» прокомментировал поведение болельщиков, скандировавших оскорбления в адрес Чарльтона
1
08:04
Слуцкий отреагировал на дубль Головина
07:54
Головин — лучший в топ-5 лиг по голам дальними ударами
07:41
Матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос» не доиграли из-за брошенной петарды
22 октября
23:55
Примера. «Барса» вырвала победу над «Атлетиком» (1:0) благодаря голу 17-летнего форварда – он забил в дебютном матче через минуту после выхода на замену
23:43
Серия А. «Ювентус» в большинстве обыграл «Милан»
23:25
Канчельскис: «В ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»
4
23:20
Губерниев раскрыл, за какую команду болеет
4
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните легендарные голы ЛЧ!
2
«Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
3
Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
Главная
Новости
50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ
50 странных трансферов в истории футбола: есть с участием «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ
1
Источник:
Бомбардир
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 10:27
Россия. Премьер-лига
Весь мир
Спартак
Зенит
Уфа
Рубин
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+