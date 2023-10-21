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Блогер симулировал 100 сезонов футбольной игры – очень много неожиданных победителей
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16:02
Гвардиола назвал будущего тренера «Манчестер Сити» – он им восхищается
15:34
Трансляция
«Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
15:06
Блогер симулировал 100 сезонов футбольной игры – очень много неожиданных победителей
13:57
«Манчестер Сити» – «Брайтон»: прогноз на матч 9 тура АПЛ, 21 октября
12:38
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«Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023
11:52
Вальверде назвал топ-клуб АПЛ, в котором он мог оказаться до «Реала»
10:10
«Ливерпуль» может заменить Салаха футболистом, входящим в пятерку самых дорогих в мире
1
08:20
Гвардиола – о Де Дзерби в «Манчестер Сити»: «Вы уже хотите меня уволить?»
00:07
Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ
1
20 октября
22:32
Клопп отреагировал на заявление Салаха по конфликту на Ближнем Востоке
10
21:43
Канчельскис высказался о мечте Мухина перейти в «Манчестер Юнайтед»
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19:43
Клубы из трех стран претендуют на Санчо, отстраненного от основы «МЮ»
1
19:20
Основной защитник «Ливерпуля» выбыл на три месяца
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18:58
Гвардиола поддержал «Барселону», обвиняемую в подкупе судей
15:27
Гвардиола ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» – Холанд или Месси
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14:27
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14:14
Сборная Англии рассматривает трех тренеров на замену Саутгейту
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«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме Каземиро
00:31
АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура
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22:56
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15:46
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11:46
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Началось слушание по делу о нарушении «Эвертоном» финансового фэйр-плей
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Блогер симулировал 100 сезонов футбольной игры – очень много неожиданных победителей
Блогер симулировал 100 сезонов футбольной игры – очень много неожиданных победителей
1
Источник:
Бомбардир
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