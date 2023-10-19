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Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду
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В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде
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Федотов исключил футболиста из состава ЦСКА из-за обиды на его агента
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Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду
17:31
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Карпина
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18:26
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17:15
В «Ростове» выразили недовольство работой Карпина
17:03
Стало известно, вернулся ли Соболев в общую группу «Спартака» после конфликта с Абаскалем
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«Это же издевательство над игроком». Фанаты жалуются, что клуб Неймара высмеял его ужасную травму
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13:39
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Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду
Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду
1
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 17:50
Красивый футбол
Роналду Криштиану
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