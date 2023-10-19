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    Бензема может подать в суд на главу МВД Франции

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассматривает возможность обращения в суд с иском к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, обвинившему его в связях с террористической организацией.

    Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Дарманен заявил, что Безнема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*. Эта организация запрещена в РФ и ряде других государств, в том числе в Саудовской Аравии, где сейчас Бензема играет за «Аль-Иттихад».

    • Депутат Европарламента Надин Морано обвинила Бензема в пропаганде ХАМАС.
    • Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе призывала лишить игрока французского гражданства и «Золотого мяча», если подтвердятся связи футболиста с террористической организацией.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

    Источник: Le Parisien

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