Отстранение Соболева, Неймар выбыл на 7-9 месяцев, Зинченко пригрозил «оторвать яйца» своему партнеру и другие новости

Карпин ответил на критику Быстровым сборной России.

Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака».

Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за команду.

Зинченко – Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу».

Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер.

«Зенит» намерен купить нападающего «Крыльев Советов».

Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам.

«Даже в дубль «Спартака» не попадет»: Губерниев жестко высказался об игре Джикии.

Неймар перенесет операцию и пропустит до девяти месяцев.