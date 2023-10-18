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    Зинченко — Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу»

    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Мальтой в матче группового этапа отборочного турнира Евро-2024, а также поделился словами, которые он сказал партнеру по национальной команде, вингеру «Челси» Михаилу Мудрику перед предстоящим матчем лондонских клубов в чемпионате Англии.

    «Первый тайм был достаточно сложным. Не скажу, что и во втором было очень просто. Многие люди, может, думают, что Мальта – это слабый соперник, что мы должны были забить пять мячей или что-нибудь такое. Но они еще раз показали, что могут давать хорошую игру, хорошо защищаться. Мы первыми пропустили, но самое главное, что вернулись в игру довольно быстро и показали характер – это то, что есть у всех украинцев.

    Я сказал Мудрику, забившему гол: «Только попробуй повторить это в ближайшее время», имея в виду очную игру наших клубов? Я ему сказал: «Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский. Самым важным для нас было – взять три очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду. Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю», – сказал Зинченко.

    • Украина победила Мальту со счетом 3:1.
    • Игра «Арсенала» и «Челси» пройдет 21 октября.

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    Источник: Tribuna

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