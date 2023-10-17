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Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики
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Спецпроект
Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
1
21:39
В «Ростове» отреагировали на вердикт ЭСК по судейству в матче с «Краснодаром»
21:32
Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики
21:31
Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины
5
21:00
Отбор Евро-2024. Дубль Зайнутдинова принес Казахстану волевую победу над Финляндией (2:1)
4
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20:38
Стартовые составы на матч Англия – Италия: 8 тур отбора ЧЕ-2024
20:07
Трансляция
Сербия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023
20:01
Трансляция
Мальта – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023
19:54
Трансляция
Англия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023
19:30
Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
16:39
Все матчи отбора Евро-2024 17 октября начнутся с минуты молчания
16:29
Премьер-министр Бельгии высказался о гибели шведских болельщиков
14:30
Инфантино прокомментировал убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе
15
13:42
Сербия – Черногория: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября
13:39
Мальта – Украина: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября
13:35
Англия – Италия: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября
11:03
Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения
6
10:13
Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии
31
08:19
Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной
08:11
Куман прокомментировал победу Нидерландов над Грецией
07:50
Ван Дейк оценил шансы Нидерландов на выход в финальную часть Евро
07:37
Зрители на стадионе в Брюсселе четыре часа ждали эвакуации после убийства шведских болельщиков
00:55
Тренер сборной Швеции эмоционально отреагировал на убийство двух фанатов в центре Брюсселя
4
00:35
Роналду забил в 2023 году больше голов, чем Холанд и Мбаппе
6
00:17
Шведских фанатов в Брюсселе убил член ИГИЛ*: новые подробности теракта
5
16 октября
23:50
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
23:38
Фото
Роналду пострадал при задержании болельщика, выбежавшего на поле
23:17
⚡️ Матч отбора Евро-2024 не доиграли после теракта в Брюсселе
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22:58
38-летний Роналду сделал дубль во 2-м матче отбора Евро подряд
4
22:31
В Брюсселе застрелили двух фанатов сборной Швеции
19
21:27
Определился 8-й участник Евро-2024
18:29
Неймар взбесился после инцидента с попкорном и пригрозил не лететь на матч с Уругваем
2
17:57
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Босния – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2023
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Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики
Реакция мира на убийство двух фанатов в Бельгии – шведы в шоке, высказался Макрон и другие политики
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 21:32
Отбор ЧЕ-2024
Европа
Швеция
Бельгия
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