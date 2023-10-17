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    • Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения
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    Мужчина, застреливший шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения

    Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков перед матчемм отборочного турнира Евро-2024 Бельгия – Швеция, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Сообщается, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

    Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.

    • 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем Бельгия – Швеция были застрелены двое шведских болельщиков.
    • После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами – 1:1.
    • В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьeкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

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    Источник: DH Les Sports

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