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    Неймар грозился бойкотировать матч Бразилии с Уругваем

    Нападающий сборной Бразилии Неймар грозил президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесу не полететь с командой на матч квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Уругвая.

    13 октября Бразилия дома играла с Венесуэлой (1:1). На пути в подтрибунное помещение после финального свистка в голову Неймара прилетел пакет с попкорном, брошенный болельщиком.

    В подтрибунном помещении Неймар встретил Родригеса и нелицеприятно высказался о нем и о месте проведения матча, а также пригрозил, что не полетит на игру против сборной Уругвая.

    Отметим, что Неймар все же отправился на гостевую встречу с Уругваем вместе с командой, которая состоится 18 октября.

    • Матч Бразилия – Венесуэла проходил на «Арене Пантанал» в Куябе.
    • Игра Уругвай – Бразилия состоится на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и начнется в 3:00 мск.

    Источник: AS

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