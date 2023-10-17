Неймар грозился бойкотировать матч Бразилии с Уругваем

Нападающий сборной Бразилии Неймар грозил президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесу не полететь с командой на матч квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Уругвая.

13 октября Бразилия дома играла с Венесуэлой (1:1). На пути в подтрибунное помещение после финального свистка в голову Неймара прилетел пакет с попкорном, брошенный болельщиком.

В подтрибунном помещении Неймар встретил Родригеса и нелицеприятно высказался о нем и о месте проведения матча, а также пригрозил, что не полетит на игру против сборной Уругвая.

Отметим, что Неймар все же отправился на гостевую встречу с Уругваем вместе с командой, которая состоится 18 октября.