Судьи РПЛ выиграли футбольный турнир в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялся турнир памяти бывшего судьи РПЛ Владимира Петтая. Победила команда нынешних арбитров лиги.
«Играли шесть команд, в том числе команда топ-арбитров.
В финале встретились «Судьи РПЛ» и петрозаводский «Спартак». Сильнее оказались судьи: безголевая ничья в основное время и победа в серии послематчевых пенальти со счeтом 6:5. Лучший игрок в составе победителей – Рафаэль Шафеев из Волгограда», – сообщил РФС.
- Петтай погиб в 2011 году в 38 лет в авиакатастрофе под Петрозаводском.
- Он судил в РПЛ в 2003-2011 годах.
- За год до смерти Петтай стал арбитром ФИФА.
Источник: «Бомбардир»