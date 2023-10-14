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    Судьи РПЛ выиграли футбольный турнир в Петрозаводске

    В Петрозаводске состоялся турнир памяти бывшего судьи РПЛ Владимира Петтая. Победила команда нынешних арбитров лиги.

    «Играли шесть команд, в том числе команда топ-арбитров.

    В финале встретились «Судьи РПЛ» и петрозаводский «Спартак». Сильнее оказались судьи: безголевая ничья в основное время и победа в серии послематчевых пенальти со счeтом 6:5. Лучший игрок в составе победителей – Рафаэль Шафеев из Волгограда», – сообщил РФС.

    • Петтай погиб в 2011 году в 38 лет в авиакатастрофе под Петрозаводском.
    • Он судил в РПЛ в 2003-2011 годах.
    • За год до смерти Петтай стал арбитром ФИФА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.10.2023 23:18
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