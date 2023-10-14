Судьи РПЛ выиграли футбольный турнир в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялся турнир памяти бывшего судьи РПЛ Владимира Петтая. Победила команда нынешних арбитров лиги.

«Играли шесть команд, в том числе команда топ-арбитров.

В финале встретились «Судьи РПЛ» и петрозаводский «Спартак». Сильнее оказались судьи: безголевая ничья в основное время и победа в серии послематчевых пенальти со счeтом 6:5. Лучший игрок в составе победителей – Рафаэль Шафеев из Волгограда», – сообщил РФС.