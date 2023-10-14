Кроос назвал лучшего игрока в истории.

Тренер Камеруна поклонился Непомнящему после матча с Россией.

Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси.

РПЛ назвала лучшего игрока сентября – он из клуба, занимающего 12-е место.

«В жопу его засунь»: Неймар оскорбил болельщика, который бросил в него попкорн.

«Реал» вступил в переговоры с Зиданом.

Украинский футболист сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА.

Бывший игрок «Спартака» рассказал о проблемах внутри клуба.

Стали известны траты клубов РПЛ на судейство.

Футболиста «Ромы» уличили в игре на ставках на самого себя.