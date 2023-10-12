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Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
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Все новости
09:58
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
00:05
Чемпион мира-2014 на днях мог оказаться в РПЛ
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11 октября
21:16
6 клубов из топ-10 лиг Европы идут в сезоне без поражений
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16:28
«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо только в три клуба
14:14
Кейн привез в Германию пять человек личного персонала
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11:35
«Бавария» сохраняет интерес к защитнику «Челси»
11:19
Кейн оценил лидерство «Тоттенхэма» в АПЛ
9 октября
12:29
Хуммельс побил клубный рекорд «Боруссии» Д
08:55
Мюллер повторил рекорд Нойера в Бундеслиге
8 октября
20:26
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» – 3:0
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16:45
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«Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023
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«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз на матч 7 тура Бундеслиги, 8 октября
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Игрок «Штутгарта» в первых 7 турах Бундеслиги забил 13 голов
18:34
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22:44
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Новости
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
1
Источник:
Бомбардир
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Германия. Бундеслига
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