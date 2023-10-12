Наказание для «Спартака», новая работа Руни и другие новости

Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине.

Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном.

Гвардиола сделал выбор между Месси и Марадоной.

Руни возглавил шестую команду Чемпионшипа.

Нигматуллин: «Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России».

КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» за инцидент с болбоем в дерби.

У Абаскаля разногласия со спортивным директором «Спартака».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» настроены против тен Хага по двум причинам.

Российский футболист с американским гражданством назвал минусы жизни в США.

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы.