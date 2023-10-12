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    • Наказание для «Спартака», новая работа Руни и другие новости

    Наказание для «Спартака», новая работа Руни и другие новости

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    Бывший администратор «Спартака» назвал игрока команды бараном.

    Гвардиола сделал выбор между Месси и Марадоной.

    Руни возглавил шестую команду Чемпионшипа.

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    У Абаскаля разногласия со спортивным директором «Спартака».

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» настроены против тен Хага по двум причинам.

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    Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы.

    Источник: «Бомбардир»

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