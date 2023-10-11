Азар закончил карьеру в 32 года, проблемы со здоровьем у Уткина и другие новости

Игрок «Зенита»: «Хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть».
Бухаров назвал известного футболиста, с которым ему запретил общаться Бердыев.
Азар объявил о завершении карьеры в 32 года.
УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров.
«100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем.
Playboy прекратил сотрудничество с порнозвездой и фанаткой «Вест Хэма» Халифой – она поддержала ХАМАС.
Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России».
Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану.
«Без проблем найдет работу в Европе»: агент – об Абаскале.
Источник: «Бомбардир»