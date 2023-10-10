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Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча
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Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча
Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 13:42
Англия. Премьер-лига
Англия
Ливерпуль
Тоттенхэм
Мэддисон Джеймс
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