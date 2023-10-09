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Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», спасшего Абаскаля от увольнения
Главные новости
Планы на будущее Роналду и Месси, скандал с болбоем в дерби, потери сборной России и другие новости
00:49
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Футболисты «Штутгарта» и «Фейеноорда» лидируют в топ-7 лигах Европы по системе «гол+пас»
00:23
Григорян назвал идеального тренера для «Спартака»
1
9 октября
23:50
«Наполи» выбрал потенциального преемника для Руди Гарсии
23:36
Слуцкий прокомментировал решение Абаскаля убрать Джикию из состава «Спартака»
2
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9 октября
23:31
Гари Невилл ответил, попадет ли «Манчестер Юнайтед» в топ-5 АПЛ
23:24
Орлов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ: «Четвертое место не для них»
23:12
«Севилья» хочет переманить тренера из «Реала»
23:00
Агент Гурцкая: «Абаскаль оказался пустышкой и популистом»
3
22:52
Бекхэм может получить должность в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии
22:44
Мамаев рассказал о работе детской академии в Дубае
22:37
Фото
Жиру попал в символическую сборную тура Серии А на позиции вратаря
22:22
Петржела пристыдил «Зенит» и Семака
22:15
Роналду проинформировал «Аль-Наср» о своих планах на будущее
22:03
Газзаев сказал, кто должен сменить Абаскаля в «Спартаке»
4
21:56
«Наполи» поставил ультиматум главному тренеру
1
21:46
Орлов: «Зачем Джикия в сборной?»
8
21:38
Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в дерби «Спартак» – ЦСКА
1
21:29
В Испании назвали страну, где Месси может поиграть до конца февраля
21:29
Фото
Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», спасшего Абаскаля от увольнения
21:18
Агент Селюк объяснил провал «Ростова» в этом сезоне
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20:55
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Натхо прокомментировал обстановку в Израиле
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«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией Жиру
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20:13
В Госдуме отреагировали на новость о возможной отмене решения УЕФА по допуску сборных России до 17 лет
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19:58
Гвардиола ответил, будет ли он работать в Италии
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19:29
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Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», спасшего Абаскаля от увольнения
Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», спасшего Абаскаля от увольнения
А
Источник:
«Бомбардир»
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09.10.2023 21:29
Красивый футбол
Спартак
Медина Хесус
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