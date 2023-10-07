В субботу, 7 октября, «Урал» на своем поле сыграет с «Локомотивом». Матч состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 12:00 по мск.

«Урал»

Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Екатеринбуржцы выиграли четыре встречи, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. «Урал» забил десять голов и пропустил 12 мячей.

Подопечные Михаила Галактионова идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Москвичи выиграли пять матчей, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забила 16 голов и пропустила 14 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 50 игр, в которых «Урал» выиграл 10 матчей. 26 раз побеждал «Локомотив». Подопечные Гончаренко забили 43 мяча, а «Локомотив» отличился 79 голами.

Прогноз на матч «Урал» – «Локомотив»

«Урал» ярко стартовал в нынешнем розыгрыше РПЛ, однако сейчас команда уверенно идет в середине таблицы. «Локомотив», наоборот, по итогам первой трети чемпионата взобрался на третью строчку. Наш прогноз – победа «Локомотива» (2.72).