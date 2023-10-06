Символическая сборная из самых дорогих молодых игроков РПЛ

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов РПЛ не старше 21 года.

Вратарь: Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»), Сергей Волков («Краснодар»).

Полузащитники: Артем Карпукас («Локомотив»), Александр Коваленко («Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»).

Нападающие: Никита Салтыков («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»).