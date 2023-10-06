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Полузащитник «Ливерпуля» сыграл против своего брата в Лиге Европы: как это было
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Погба грозит 4-летняя дисквалификация, Головин – лучший в «Монако», смерть жены Фергюсона и другие новости
00:50
У владельца «Манчестер Сити» могут отобрать клуб за помощь российским олигархам
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00:10
Хусаинов анонсировал судейскую ошибку в матче «Спартак» – ЦСКА
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6 октября
23:31
Спаллетти назвал состав Италии на Англию и Мальту
23:17
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Все новости
6 октября
19:41
Только 3 вратаря не пропустили в первых 2 турах Лиги Европы – среди них россиянин
1
17:17
Фото
Полузащитник «Ливерпуля» сыграл против своего брата в Лиге Европы: как это было
01:02
«Вест Хэм» установил рекорд для английских клубов в еврокубках
5 октября
23:56
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
21:46
Лига Европы. «Арис» Кокорина и «Аталанта» Миранчука победили, «Марсель» сыграл вничью с «Брайтоном»
1
21:00
Стартовые составы на матч «Ливерпуль» – «Юнион СЖ»: 2 тур Лиги Европы
20:50
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«Ливерпуль» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
16:50
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«Вильярреал» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
16:44
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«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
16:32
Трансляция
«Фрайбург» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
16:16
Трансляция
«Спортинг» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
16:07
Трансляция
«Марсель» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
2 октября
12:24
УЕФА рассматривает формат еврокубков с тремя дивизионами
6
26 сентября
19:10
«Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве
22
10:53
Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году
10
23 сентября
16:16
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
1
22 сентября
19:19
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
12:45
Фото
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
1
08:17
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
00:58
Быстров оценил игру Кокорина в составе «Ариса»
00:46
Известна самая результативная команда топ-5 лиг Европы в этом сезоне
21 сентября
23:59
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Обзор матча «Аякс» – «Марсель»: голы и лучшие моменты (видео)
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23:59
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
1
23:23
Клопп побил клубный рекорд «Ливерпуля»
1
22:43
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
22:17
Видео
Кокорин забил за «Арис» в Лиге Европы
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21:45
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21:38
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Полузащитник «Ливерпуля» сыграл против своего брата в Лиге Европы: как это было
Полузащитник «Ливерпуля» сыграл против своего брата в Лиге Европы: как это было
А
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Источник:
«Бомбардир»
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06.10.2023 17:17
Лига Европы
Юнион СЖ
Ливерпуль
Мак Аллистер Алексис
Мак Аллистер Кевин
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