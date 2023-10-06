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    • Ибрагимович, Зидан, Кантона, Марадона в самой опасной сборной футболистов по версии канала «Суперлига»

    Ибрагимович, Зидан, Кантона, Марадона в самой опасной сборной футболистов по версии канала «Суперлига»

    «Чисто символически» новый формат на Youtube-канале «Суперлига».

    Амбассадор БК «Лига Ставок» Евгений Евневич составляет самые необычные футбольные команды в мире.

    В этом выпуске он собрал футболистов, которые любили помахать кулаками и не только. Помимо Зинедина Зидана, Златана Ибрагимовича, Диего Марадоны и Эрика Кантона, в символическую сборную попали Уэсли Снейдер, Василий Березуцкий, Александр Соболев, Дженнаро Гаттузо, Рой Кин и Винни Джонс.

    Выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=x-rxuF_daXk

    Источник: Бомбардир

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    06.10.2023 16:29
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