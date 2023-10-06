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Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
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12:29
Видео
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
23 сентября
11:20
Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча
2
21 сентября
21:53
Мощный камбэк в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмаар», уступая 0:3 к перерыву
3
19:09
Трансляция
«Динамо» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
16:48
Трансляция
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
15:48
Трансляция
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
1 сентября
16:04
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций-2023/24
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24 августа
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Стало известно, кто заменит отстраненный «Ювентус» в еврокубках
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Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
А
Источник:
«Бомбардир»
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