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    • Европейская сборная согласилась играть с Россией-U17, новая стоимость футболистов РПЛ и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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