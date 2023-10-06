Европейская сборная согласилась играть с Россией-U17, новая стоимость футболистов РПЛ и другие новости

Титов – о российских футболистах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность!»

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«Реал» и «Барселона» интересуются футболистом «Баварии»

Европейская сборная публично согласилась играть с Россией-U17. Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску россиян. Окончательный вердикт будет 10 октября

УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ

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