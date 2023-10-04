Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Испания
Новости
16-летний Ямаль пригласил на подписание контракта с «Барселоной» всю семью – она едва влезла в кадр
Главные новости
16:55
Жирков выбрал фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА
16:50
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:40
Видео
ЭСК РФС вынес вердикт по скандальному судейству в матче «Ростов» – «Урал» (2:2)
1
16:30
Гвардиола назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ
16:15
Игнатьев завершил карьеру: он поиграл за «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин»
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
14:36
Тренер сборной России сообщил о проблемах Захаряна с адаптацией в «Сосьедаде»
08:55
Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам
2
5 октября
20:00
Рианчо объяснил, почему Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде»
2
16:43
Левандовски пропустит матч «Барселона» – «Реал»: он выбыл на месяц из-за травмы
11:25
«Реал» и «Барселона» интересуются футболистом «Баварии»
1
00:54
Хави провел 100 матчей в качестве тренера «Барсы» – подсчитаны победы и поражения
00:43
Ямаль убежал в туалет в матче с «Порту» – «Барса» 10 минут играла в меньшинстве
6
00:26
Генич раскритиковал «Барселону» за игру с «Порту»
4 октября
22:44
Левандовски травмировался в матче с «Порту»
21:53
16-летний Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов
21:21
Фото
16-летний Ямаль пригласил на подписание контракта с «Барселоной» всю семью – она едва влезла в кадр
20:46
Абаскаль объяснил разгром «Спартака» от «Динамо»
20
20:07
Рабинер уверен в отставке Абаскаля в случае поражения от ЦСКА: «Ничья тоже может не спасти»
3
20:00
Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»
31
18:23
ЧМ-2030 примут 6 стран: впервые в истории турнир пройдет на 3 континентах
9
17:23
Рубиалес обвинил Эрмосо во лжи: «Она хватала меня везде, где только могла»
1
09:10
Черданцев назвал самый странный трансфер россиянина в последнее время
2
08:11
Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»
1
07:49
Генич предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «Лучший вариант»
22
07:43
Феликс назвал самого удивительного игрока «Барсы»
01:25
Капитан «Реала» пропустит матч с «Барселоной»: его дисквалифицировали на три матча
3 октября
15:49
Видео
Френки де Йонг «собрал» идеального футболиста: три качества взял у Месси
14:43
«Реал» ответил на обвинения в подкупе судей
13:58
«Реал» обвинили в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры»
1
10:25
Ибрагимович: «Гвардиола сказал, что в «Барсе» не ездят на «Феррари». На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари»
09:26
Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, которое дал Месси
00:31
Мостовой оценил стартовый отрезок Захаряна в «Сосьедаде»
1
2 октября
22:22
Беллингем назвал пять главных легенд в истории «Реала»
3
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните легендарные голы ЛЧ!
2
Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
3
Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
Главная
Новости
16-летний Ямаль пригласил на подписание контракта с «Барселоной» всю семью – она едва влезла в кадр
16-летний Ямаль пригласил на подписание контракта с «Барселоной» всю семью – она едва влезла в кадр
А
Новости по теме
Ямаль убежал в туалет в матче с «Порту» – «Барса» 10 минут играла в меньшинстве
6
16-летний Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов
«Барселона» продлила контракт с 16-летним воспитанником: отступные – 1 миллиард
3
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
04.10.2023 21:21
Испания. Примера
Барселона
Ямаль Ламин
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+