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14:26
«Бавария» отказалась от возвращения Боатенга: известна причина
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08:59
«Футбола, который я знал, больше не существует»: Клозе раскритиковал молодых игроков
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5 октября
22:44
Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»
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16:55
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«Боруссия» продлила контракт с Кобелем
11:25
«Реал» и «Барселона» интересуются футболистом «Баварии»
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4 октября
11:25
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Жена Траппа появилась на показе мод в коротком кожаном платье – она рассказывала, что мотивирует мужа сексом
3 октября
17:47
Санчо определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
1
17:03
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«Байер» продлил контракт с защитником, у которого 5 голевых действий в 8 матчах сезона
2 октября
20:25
Тухель прояснил ситуацию с возможным возвращением Боатенга в «Баварию»
11:43
Сане из «Баварии» установил рекорд сезона в Бундеслиге
10:13
«Байер» выдал лучший старт в Бундеслиге в своей истории
1 октября
13:15
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35-летний Боатенг тренируется с «Баварией» – вскоре объявят о подписании контракта
09:28
Клопп – об игре с «Тоттенхэмом»: «Никогда не видел матча с такой несправедливостью и сумасшедшими решениями»
08:32
«Бавария» близка к возвращению 35-летнего чемпиона мира-2014
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30 сентября
21:26
Бундеслига. «Бавария» ушла с 0:2 в матче с «Лейпцигом» (2:2) и поднялась на 3-е место
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18:32
Стартовые составы на матч «РБ Лейпциг» – «Бавария»: 6 тур чемпионат Германии
17:54
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«РБ Лейпциг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023
13:13
Раскрыта позиция «Байера» по поводу возможного ухода Алонсо в «Реал»
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Бундеслига. «Боруссия» Д удержала в меньшинстве победу над «Хоффенхаймом» (3:1) и возглавила таблицу
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Источник:
«Бомбардир»
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04.10.2023 11:25
Германия. Бундеслига
Айнтрахт
Трапп Кевин
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