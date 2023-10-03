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  • Шнякин разнес Степанову, призывающую российских спортсменов не ехать на Олимпиаду

Шнякин разнес Степанову, призывающую российских спортсменов не ехать на Олимпиаду

3 октября 2023, 10:48
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на выступление лыжницы Вероники Степановой в эфире канала.

Спортсменка призывает коллег-соотечественников не ехать на Олимпиаду-2024 в Париж, но Шнякин с ней не согласен.

«Стыд дня. Ну, в моей системе координат. Обескураживающий спич олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой. Давайте разберемся. Пройдусь по каждому из ее тезисов:

1) возвращаться на Олимпиаду надо только для того, чтобы побеждать (а не ради участия);

А как насчет понятия «опыт», Вероника? Или «рост», «прогресс», «развитие», «реализация». Не слышали об этом? Разве российскому спортсмену поездка на Игры не позволит расширить свои рамки? Колючая конкуренция кому и когда мешала? Если бы не конкуренция со стороны норвежцев, от которых, Вероника, вас так триггерит, вы бы стали элитным спортсменом? И да, кстати. Вам рассказать об уйме случаев, когда спортсмены только на своей 3-4-й Олимпиаде подходили к медалям? А если еще через 5 лет российских спортсменов без ограничений допустят к Олимпиаде, но у них олимпийского опыта нет, а? Странно, что не задумывались об этом.

2) с нынешними ограничениями нам просто не дадут выиграть; когда я была на Олимпиаде в нейтральном статусе, у нас были флаг ОКР и музыка Чайковского;

Как именно вам помогли флаг Олимпийского комитета России и музыка Чайковского (которую вы слушали уже после соревнований)? Что за магия такая? Вот вы, российская лыжница, которая останется российской лыжницей даже в костюме Nike или в китайских шмотках цветов флага Белиза, несетесь по трассе, рассчитываете траекторию, силы, работаете с дыханием, оцениваете отрыв/отставание. Вам в этот момент как помогают гимн/флаг/шмотки? Предположу, что никак. Зато вашим успехом на трассе была прославлена великая российская лыжная школа.

3) мы, профессиональные лыжники из России, без практики на международным соревнованиях гарантированно пролетим;

А как быть спортсменам из других видов, которые все равно овертопы? Которые даже на российских соревнованиях показывают результаты, с которыми можно брать медали чемпионата мира? Как быть, например, синхронисткам, борцам, гимнастам, художницам, которые гарантированно конкуренты в мире? Кстати, кто им «не даст победить»? Как именно? Опишите алгоритм, Вероника, очень интересно.

4) свою Олимпиаду я выиграла при других – равных со всеми – условиях;

«Но считаю, что другим ехать на Олимпиаду не надо» – так получается? Мне странно и даже страшно рассказывать олимпийской чемпионке, что значит Олимпиада для людей, которые положили провели всю юность на тренировках, жертвовали и мечтали, жертвовали и мечтали. Или у вас, Вероника, было как-то иначе? Спортсмены из олимпийских видов – я их называю спортсменами-камикадзе – живут ради этого шанса сорвать куш. У них не будет «следующего воскресенья», как у ребят из более конкурентных (чисто количественно), но коммерческих видов, где всегда есть шанс все исправить. Даже побывать на Играх – это психологический гештальт. Уже понимаешь, что гробил здоровье не зря.

5) мы не должны давать шанс клеветникам России говорить: «Смотрите, наши санкции работают (русские ничего не выигрывают)».

Вероника, я вас огорчу, но даже в жирные времена, когда не было никак ограничений, Россия не выносила всех подряд во всех дисциплинах. Познакомьтесь с историей Олимпиад хотя бы 21 века. И почему вы думаете о «клеветниках», о реакции Запада, о чужих медалях, но не о своих людях? Скажите в лицо кому-то из коллег-спортсменов, мечтающих об Играх: «я вот съездила, но тебе не рекомендую, там же Чайковского не включат». Я бы послушал ответ.

Большего всего поражает другое. Ладно бы такое ляпнул ищущий рейтинг чиновник или не соприкасавшийся со спортом журналист из какой-нибудь веселой передачи. Но олимпийская чемпионка, которая не хочет видеть своих на Играх…» – написал журналист.

  • Степанова выиграла Олимпиаду-2022 в Пекине.
  • Сейчас она соревнуется только внутри России.
  • Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Новый тур ЛЧ в самом разгаре: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Комментарии (12)
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SLADE2019
1696321974
Человек высказал свое мнение. Что столько его обсуждать? Учись Шнякин с чужим мнением считаться.
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alp
1696322896
щас рома широков разнесет шнякина
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RUSARM
1696329951
А кто такой шнякин,от слова шняга!! Ни кто и звать его ни как!!!
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ivany4
1696331141
Не шнякину разносить олимпийских чемпионов. Не познавший побед на олимпиаде, не поймет, что такое олимпийское золото. Ну а по поводу его 5 пунктов можно сказать одно известное выражение - лучше бы помолчал, сошел бы за умного!
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polt
1696335780
Однозначно ошибка в фамилии, правильнее ШНЯГИН.
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polt
1696335979
Шня́га Нечто неприятное, дурное, нежелательное либо не стоящее внимания.
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Валерий-Гусев-vkontakte
1696367550
Вместо того что бы болтать шёл бы на СВО. Или кишка тонка? А ну все понятно болтать не стрелять не опасно.
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Владимир-Ершов-google
1696473714
Опыт соревнований не зависит от присутствия там Во времена советского застоя хоккейная сборная выиграла серию в канаде. Сейчас Захарян уехал в испанию и сидит на лавке. Не готов,потому что они бегают в два раза! Больше. Нужно работать и будем побеждать и после отмены санкций!По поводу пить пиво или мытся или нет, у каждого может быть свое мнение,но когда стоит на кону честь,достоинство,жизнь твоей страны двух мнений быть не может!!!
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