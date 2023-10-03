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    • Шнякин разнес Степанову, призывающую российских спортсменов не ехать на Олимпиаду

    Шнякин разнес Степанову, призывающую российских спортсменов не ехать на Олимпиаду

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на выступление лыжницы Вероники Степановой в эфире канала.

    Спортсменка призывает коллег-соотечественников не ехать на Олимпиаду-2024 в Париж, но Шнякин с ней не согласен.

    «Стыд дня. Ну, в моей системе координат. Обескураживающий спич олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой. Давайте разберемся. Пройдусь по каждому из ее тезисов:

    1) возвращаться на Олимпиаду надо только для того, чтобы побеждать (а не ради участия);

    А как насчет понятия «опыт», Вероника? Или «рост», «прогресс», «развитие», «реализация». Не слышали об этом? Разве российскому спортсмену поездка на Игры не позволит расширить свои рамки? Колючая конкуренция кому и когда мешала? Если бы не конкуренция со стороны норвежцев, от которых, Вероника, вас так триггерит, вы бы стали элитным спортсменом? И да, кстати. Вам рассказать об уйме случаев, когда спортсмены только на своей 3-4-й Олимпиаде подходили к медалям? А если еще через 5 лет российских спортсменов без ограничений допустят к Олимпиаде, но у них олимпийского опыта нет, а? Странно, что не задумывались об этом.

    2) с нынешними ограничениями нам просто не дадут выиграть; когда я была на Олимпиаде в нейтральном статусе, у нас были флаг ОКР и музыка Чайковского;

    Как именно вам помогли флаг Олимпийского комитета России и музыка Чайковского (которую вы слушали уже после соревнований)? Что за магия такая? Вот вы, российская лыжница, которая останется российской лыжницей даже в костюме Nike или в китайских шмотках цветов флага Белиза, несетесь по трассе, рассчитываете траекторию, силы, работаете с дыханием, оцениваете отрыв/отставание. Вам в этот момент как помогают гимн/флаг/шмотки? Предположу, что никак. Зато вашим успехом на трассе была прославлена великая российская лыжная школа.

    3) мы, профессиональные лыжники из России, без практики на международным соревнованиях гарантированно пролетим;

    А как быть спортсменам из других видов, которые все равно овертопы? Которые даже на российских соревнованиях показывают результаты, с которыми можно брать медали чемпионата мира? Как быть, например, синхронисткам, борцам, гимнастам, художницам, которые гарантированно конкуренты в мире? Кстати, кто им «не даст победить»? Как именно? Опишите алгоритм, Вероника, очень интересно.

    4) свою Олимпиаду я выиграла при других – равных со всеми – условиях;

    «Но считаю, что другим ехать на Олимпиаду не надо» – так получается? Мне странно и даже страшно рассказывать олимпийской чемпионке, что значит Олимпиада для людей, которые положили провели всю юность на тренировках, жертвовали и мечтали, жертвовали и мечтали. Или у вас, Вероника, было как-то иначе? Спортсмены из олимпийских видов – я их называю спортсменами-камикадзе – живут ради этого шанса сорвать куш. У них не будет «следующего воскресенья», как у ребят из более конкурентных (чисто количественно), но коммерческих видов, где всегда есть шанс все исправить. Даже побывать на Играх – это психологический гештальт. Уже понимаешь, что гробил здоровье не зря.

    5) мы не должны давать шанс клеветникам России говорить: «Смотрите, наши санкции работают (русские ничего не выигрывают)».

    Вероника, я вас огорчу, но даже в жирные времена, когда не было никак ограничений, Россия не выносила всех подряд во всех дисциплинах. Познакомьтесь с историей Олимпиад хотя бы 21 века. И почему вы думаете о «клеветниках», о реакции Запада, о чужих медалях, но не о своих людях? Скажите в лицо кому-то из коллег-спортсменов, мечтающих об Играх: «я вот съездила, но тебе не рекомендую, там же Чайковского не включат». Я бы послушал ответ.

    Большего всего поражает другое. Ладно бы такое ляпнул ищущий рейтинг чиновник или не соприкасавшийся со спортом журналист из какой-нибудь веселой передачи. Но олимпийская чемпионка, которая не хочет видеть своих на Играх…» – написал журналист.

    • Степанова выиграла Олимпиаду-2022 в Пекине.
    • Сейчас она соревнуется только внутри России.
    • Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

    Новый тур ЛЧ в самом разгаре: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    03.10.2023 10:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Владимир-Ершов-google 5 октября, 05:41

      Опыт соревнований не зависит от присутствия там Во времена советского застоя хоккейная сборная выиграла серию в канаде. Сейчас Захарян уехал в испанию и сидит на лавке. Не готов,потому что они бегают в два раза! Больше. Нужно работать и будем побеждать и после отмены санкций!По поводу пить пиво или мытся или нет, у каждого может быть свое мнение,но когда стоит на кону честь,достоинство,жизнь твоей страны двух мнений быть не может!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Валерий-Гусев-vkontakte 4 октября, 00:12

      Вместо того что бы болтать шёл бы на СВО. Или кишка тонка? А ну все понятно болтать не стрелять не опасно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      polt 3 октября, 15:26

      Шня́га
      Нечто неприятное, дурное, нежелательное либо не стоящее внимания.

      0
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      Рейтинг: +4972

      polt 3 октября, 15:23

      Однозначно ошибка в фамилии, правильнее ШНЯГИН.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 3 октября, 14:05

      Не шнякину разносить олимпийских чемпионов.
      Не познавший побед на олимпиаде, не поймет, что такое олимпийское золото. Ну а по поводу его 5 пунктов можно сказать одно известное выражение - лучше бы помолчал, сошел бы за умного!

      0
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      Рейтинг: +785

      RUSARM 3 октября, 13:45

      А кто такой шнякин,от слова шняга!! Ни кто и звать его ни как!!!

      1
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 13:36

      Не дело одному решать за всех.
      Пусть спортсмены сами выбирают свой путь , индивидуально.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 3 октября, 11:48

      щас рома широков разнесет шнякина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 3 октября, 11:32

      Человек высказал свое мнение. Что столько его обсуждать? Учись Шнякин с чужим мнением считаться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 > SLADE2019 3 октября, 11:53

      Не надо считаться с мнением, которое требует помощи специалистов-медиков. Как в случае с олимпиоником Степановой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З > SLADE2019 3 октября, 13:23

      Так вот и Шнякин высказал своё мнение или только Степановой можно ?
      Вы поддерживаете любую позицию и это ваше мнение, имеете право.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 > vladik12 3 октября, 14:07

      А ты видимо специалист-медик который через интернет поставил диагноз Степановой?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > vladik12 4 октября, 07:51

      Не надо судить ее так строго. Она, судя по всему чей то заказ (или приказ) исполнила. Или просто свои пять копеек, как говорится решила вставить. Об одном она не подумала, что не все такие молодые, как она сама. Для некоторых Париж будет последней (крайней) Олимпиадой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 4 октября, 07:54

      Когда чужое мнение раскладывают по полочкам, причем так занудно, то это мнение становится не очень интересным. А позицию любую не поддерживаю, как любой нормальный человек.

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > SLADE2019 4 октября, 08:00

      Возможно вы правы.
      Стоило сказать своё мнение , а не разбирать по пунктам чужое.

      0
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 4 октября, 08:16

      Это точно. Ну да Бог с ними. Ваше мнение насчет Динамо и ЦСКА, осилим? У меня сомнения.

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > SLADE2019 4 октября, 09:00

      Хочу отставки тренера и даже не знаю какой результат этому поспособствует.
      На коней уже билеты купил , поедим с сыном и внуком, посмотрим в живую.

      1
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 4 октября, 09:39

      Компания отличная. Тогда надо, чтобы выиграли. В конце концов повод будет законный по чарочке с сыном накатить.

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      ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > SLADE2019 4 октября, 09:40

      Отставка пусть немного подождет. Эти негодяи для нее повод в этом году дадут.

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