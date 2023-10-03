Состав сборной России, ультиматум «Спартака» Джикии, скандал в азиатской ЛЧ и другие новости

УЕФА рассматривает формат еврокубков с тремя дивизионами
Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак» вместо Абаскаля, Черчесов и Карпин также высказались о возможном возвращении в московский клуб
Галактионов установил два рекорда в «Локомотиве»
«Спартак» поставил ультиматум Джикии
«Барселона» продлила контракт с 16-летним воспитанником: отступные – 1 миллиард
Состав сборной России на октябрьский сбор – есть два дебютанта
В РФС хотят ввести битву взглядов в Кубке России, как в единоборствах
Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
«Аль-Наср» победил в азиатской ЛЧ благодаря голу Роналду и дублю Талиски
АПЛ. «Челси» выиграл дерби у «Фулхэма» (2:0), одержав 2-ю победу в чемпионате
Источник: «Бомбардир»