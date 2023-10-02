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Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
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16:16
Трансляция
«Аль-Наср» – «Абха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023
09:47
Ибрагимович рассказал, как относится к игрокам, которые уехали в Саудовскую Аравию
1
4 октября
20:23
Фото
Джорджина похвасталась пышными бедрами
1
11:52
На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги
4
3 октября
19:27
Фото
Роналду во второй раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии
1
14:27
Роналду отреагировал на дебютный гол в азиатской ЛЧ
2 октября
23:03
«Аль-Наср» победил в азиатской ЛЧ благодаря голу Роналду и дублю Талиски
1
21:55
Фото
Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
1 октября
23:44
Фото
«Это невозможно»: Неймар в шоке от стадиона, на котором сыграет «Аль-Хиляль»
14:15
Фото
Джорджина посвятила тату отношениям с Роналду
1
11:13
Фото
Морган отреагировал на поражение «МЮ» от «Пэлас», припомнив клубу расторжение Роналду
3
30 сентября
09:44
«Аль-Иттихад» готовит «астрономическое» предложение по Салаху
08:45
Роналду высказался о девятой победе «Аль-Насра» подряд
29 сентября
23:07
Нереализованный пенальти Неймара не помешал «Аль-Хилялю» победить «Аль-Шабаб»
1
21:07
Видео
Обзор матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: голы и лучшие моменты (видео)
21:07
Видео
Обзор матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: голы и лучшие моменты (видео)
19:59
Гол и ассист Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи» (2:1)
19:10
Видео
Роналду сделал ассист – у него 14 голевых действий в 7 турах чемпионата Саудовской Аравии
17:45
Гари Невилл сделал выбор между Роналду и Месси
1
17:05
Стартовые составы на матч «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: 8 тур чемпионат Саудовской Аравии
15:09
«Аль-Таи» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023
09:40
«Аль-Тае» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Саудовской Аравии, 29 сентября
28 сентября
21:18
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20:00
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Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
А
Источник:
«Бомбардир»
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02.10.2023 21:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Азия
Аль-Иттихад
Сепахан
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