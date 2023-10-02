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Топ-10 по стоимости игроков, выступающих в аренде
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16:15
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Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»
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Погба повторно сдал положительный допинг-тест
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15:13
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Все новости
13:58
Холанд рассказал о своей главной мечте
11:44
Холанд: «Люди больше в шоке, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!»
1
08:21
«Ман Сити» обсудит с Холандом продление контракта с увеличением зарплаты
1
01:02
«Вест Хэм» установил рекорд для английских клубов в еврокубках
5 октября
22:22
Экс-игроку сборной Англии пересадили печень
20:33
Фото
Почеттино сделал подарок Мудрику
12:59
Регламент УЕФА допускает переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», но АПЛ против
1
11:44
Тен Хаг вынужден избегать жесткой критики в адрес игроков «МЮ»
4
11:00
Только одна английская команда идет без побед в сезоне ЛЧ
00:02
Лига чемпионов. «ПСЖ» крупно уступил «Ньюкаслу» (1:4), «Боруссия» и «Милан» обошлись без голов
4 октября
23:56
Лига чемпионов. «Барселона» обыграла на выезде «Порту» (1:0), «Манчестер Сити» – «Лейпциг» (3:1)
16:50
Клопп призвал переиграть скандальный матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
3
14:59
Тен Хаг объяснил провальное начало сезона «МЮ»
1
14:17
«МЮ» определился с будущим тен Хага после 6 поражений в 10 матчах сезона
8
13:27
Фердинанд одним словом охарактеризовал поражение «МЮ» от «Галатасарая»
12:25
Стало известно, где пройдет Евро-2028
00:59
«МЮ» показал худший старт сезона с 1986 года
3 октября
22:28
Фото
АПЛ выложила переговоры судей VAR в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: отняли чистый гол из-за глупейшего просчета
18:38
Защитник «Челси» пропустит не менее двух месяцев
17:47
Санчо определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
1
16:44
Защитник «Челси»: «На тренировках не приближаюсь к Мудрику, чтобы не опозориться»
3
15:00
«Челси» добыл 150-ю победу в лондонских дерби в АПЛ – больше только у одной команды
2 октября
23:56
АПЛ. «Челси» выиграл дерби у «Фулхэма» (2:0), одержав 2-ю победу в чемпионате
23:29
Мудрик – седьмой украинец, забивший гол в АПЛ
4
22:27
Мудрик забил дебютный гол за «Челси»
1
20:22
Трансляция
«Фулхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября
13:07
«Челси» выбрал главную цель на зимнее трансферное окно
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10:50
Гари Невилл объяснил, почему «Ливерпуль» не станет чемпионом в этом сезоне
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Новости
Топ-10 по стоимости игроков, выступающих в аренде
Топ-10 по стоимости игроков, выступающих в аренде
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Холанд: «Во время матчей я выхожу из тела и становлюсь зомби»
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Холанд: «Люди больше в шоке, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!»
1
Источник:
«Бомбардир»
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02.10.2023 10:23
Англия. Премьер-лига
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