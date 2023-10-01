«Зенит» отстал от 1-го места на 7 очков, Дзагоев вернется в ЦСКА и другие новости

O-ooo ,какое горе вся Россия спать не будет.....
Президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за оскорбления судей.
«Мы точно не прощаемся, я вернусь»: Дзагоев – о ЦСКА.
Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта.
«Зенит» пропустил 3 гола за 1-й тайм в РПЛ впервые за 16,5 лет – такого не было 472 матча.
РПЛ. «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3), потерпев второе поражение подряд.
Агент назвал клуб РПЛ, который летом хотел заполучить Алексея Миранчука.
РПЛ. «Краснодар» победил на выезде «Рубин» (2:0) и лидирует с 6-очковым отрывом.
Моуринью: «Я получил самое большое тренерское предложение в истории футбола».
Орлов объяснил, почему ЦСКА не стал возвращать Фернандеса.