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Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
Главные новости
«Зенит» отстал от 1-го места на 7 очков, Дзагоев вернется в ЦСКА и другие новости
00:27
Мухин осудил забег Фернандеса во время празднования гола «Зенита» в ворота ЦСКА
30 сентября
23:38
Серия А. Покер Лаутаро с замены принес «Интеру» победу над «Салернитаной» (4:0)
23:21
Судейский корпус признал ошибку с отменой гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»
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30 сентября
23:03
Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
21:37
АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Ливерпулем» (2:1), у ливерпульцев 2 удаления
21:32
Примера. «Реал» разгромил «Жирону» (3:0) и вышел в лидеры, у Беллингема гол+пас
20:06
Гвардиола прокомментировал второе подряд поражение «Манчестер Сити»
18:58
АПЛ. Манчестерские клубы проиграли, «Арсенал» разгромил «Борнмут» (4:0)
2
18:34
Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: 7 тур чемпионат Англии
17:20
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023
16:36
АПЛ. «Астон Вилла» забила 6 голов команде из топ-3 Премьер-лиги
16:08
Стартовые составы на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: 10 тур чемпионат Англии
16:06
Стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: 10 тур чемпионат Англии
16:03
Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Арсенал»: 10 тур чемпионат Англии
15:03
Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»
1
13:35
Трансляция
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023
13:32
Трансляция
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023
13:30
Трансляция
«Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023
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09:55
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«Аль-Иттихад» готовит «астрономическое» предложение по Салаху
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Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
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Источник:
«Бомбардир»
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30.09.2023 23:03
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Хванг Хи-Чан
Гвардиола Хосеп
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