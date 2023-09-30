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Он круче Проведеля! Во Франции вратарь на 90+ отразил пенальти и забил гол
Главные новости
13:19
«Зенит» пропустил 3 гола за 1-й тайм в РПЛ впервые за 16,5 лет – такого не было 472 матча
12:58
Стала известна зарплата Барриоса в «Зените» после продления контракта
1
12:39
«Мы точно не прощаемся, я вернусь»: Дзагоев – о ЦСКА
1
12:20
Он круче Проведеля! Во Франции вратарь на 90+ отразил пенальти и забил гол
11:47
Президент «Урала» Иванов отреагировал на новость о возможной дисквалификации за оскорбления судей
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Все новости
10:43
Энрике ответил, когда вернется на поле получивший травму Мбаппе
29 сентября
20:21
Гризманн – о победном голе «Осасуне»: «Забил, потому что взял себя в фэнтези»
18:50
Президент «Ниццы» прокомментировал ситуацию с Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста
16:00
Булыкин: «Лучший психолог в России – виски с колой»
3
15:50
Президент «ПСЖ» сделал заявление о будущем Мбаппе в клубе
1
15:27
В окружении Бека-Бека прокомментировали угрозы игрока «Ниццы» спрыгнуть с моста
1
14:24
Видео
Бека-Бека ушeл с края моста – он угрожал покончить с собой
2
13:30
Стало известно, почему Бека-Бека хочет покончить с собой
4
13:08
Фото
Экс-игрок «Локомотива» угрожает совершить суицид, стоя на краю моста в Ницце
2
08:55
«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе на Холанда
28 сентября
18:59
Зидан готов возглавить «Марсель», но при одном условии
1
17:49
Изидор раскрыл подробности срыва перехода из «Локомотива» в Лигу 1
27 сентября
20:42
Фото
Гаттузо возглавил клуб Лиги 1
12:22
Гаттузо возглавит клуб из Франции: контракт уже согласован
1
26 сентября
18:18
Полиция предотвратила теракт на французском Ле Классико
14:26
«Марсель» хочет пригласить скандального экс-тренера «ПСЖ»
01:20
Видео
Игроки «ПСЖ» оскорбляли матерей соперника после матча: слова попали на видео
25 сентября
12:20
Дембеле может покинуть «ПСЖ» зимой: его купили в августе за 50 миллионов
4
09:57
«Не хватило яиц»: Жиго подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ»
08:44
Энрике раскрыл серьезность травмы Мбаппе
00:30
Видео
ПСЖ – «Марсель»: голы и лучшие моменты (видео)
24 сентября
23:36
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» (4:0), Мбаппе получил травму и был заменен в 1-м тайме
16:51
Трансляция
ПСЖ – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
13:10
Изидор – критикам: «Не слышу, что вы там говорите»
12:21
Месси упрекнул «ПСЖ» за отсутствие почестей за победу на ЧМ-2022 – парижане ответили
2
11:13
Изидор: «Малком звал меня в «Зенит» и говорил, что может остаться»
1
10:29
Изидор пообещал «выложиться на все 100» против «Локомотива», которому принадлежит
23 сентября
20:29
ПСЖ – «Марсель»: прогноз на матч 6 тура Лиги 1, 24 сентября
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Он круче Проведеля! Во Франции вратарь на 90+ отразил пенальти и забил гол
Он круче Проведеля! Во Франции вратарь на 90+ отразил пенальти и забил гол
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1
Источник:
«Бомбардир»
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