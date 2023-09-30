В воскресенье, 1 октября, самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют со столичным «Спартаком». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Самарцы с 18 баллами идут на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Подопечные Игоря Осинькина выиграли пять матчей, в трех играх сыграли вничью, а также потерпели одно поражение. Команда забила 21 мяч – это лучший показатель в лиге. Пропустили самарцы 12 голов.

Красно-белые с 16 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидера национального первенства на пять очков. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли пять матчей, в одной встрече сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда забила 14 и пропустила 12 мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 114 матчей, в которых 18 раз побеждали «Крылья Советов», а «Спартак» праздновал успех 78 раз.

Наш прогноз на игру

Обе команды имеют, в целом, равные шансы на успех. Самарцы вполне неплохо идут в нынешнем первенстве и, как минимум, могут замахнуться на попадание в итоговую тройку лидеров. Красно-белые же, вознамерятся создать «Краснодару» конкуренцию, но нестабильность игры мешает подопечным Абаскаля. Сделаем ставку на хозяев поля. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (2.96).