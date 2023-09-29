Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – «Урал», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин, Осипенко, Вахания, Уткин, Глебов, Миронов, Мохеби, Голенков, Байрамян
Главный тренер: Валерий Карпин
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«Урал»: Помазун, Бевеев, Итало, Мамин, Кики, Мишкич, Сиссе, Егорычев, Бикфалви, Бегич, Шеттине
Главный тренер: Виктор Гончаренко
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир