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    • «Ростов» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023

    «Ростов» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – «Урал», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин, Осипенко, Вахания, Уткин, Глебов, Миронов, Мохеби, Голенков, Байрамян

    Главный тренер: Валерий Карпин

    ___________________________________________________________________________________

    «Урал»: Помазун, Бевеев, Итало, Мамин, Кики, Мишкич, Сиссе, Егорычев, Бикфалви, Бегич, Шеттине

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Урал»

    Источник: Бомбардир

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