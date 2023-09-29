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Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»
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«Барсу» обвинили во взяточничестве, и это серьезно. Наказания могут быть разные – даже отстранение от футбола (то есть банкротство)
3
18:18
Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак»
18:00
Модрич и Кроос недовольны своим положением в «Реале»
17:45
Гари Невилл сделал выбор между Роналду и Месси
17:34
В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян пропустит четвертый матч подряд
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16:42
Хаби Алонсо ответил на вопрос об уходе в «Реал» в 2024 году
16:25
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Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»
10:02
«Лейпциг» – «Бавария»: прогноз на матч 6 тура чемпионата Германии, 30 сентября
09:57
Бонуччи заявил, что может уйти из футбола в конце сезона
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12:10
Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца
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11:57
Кейн установил рекорд Бундеслиги, превзойдя Холанда
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23 сентября
18:48
Кейн установил рекорд «Баварии»
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18:32
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
18:25
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Обзор матча «Бавария» – «Бохум»: голы и лучшие моменты (видео)
15:33
Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Бохум»: 5 тур Бундеслиги
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Стало известно, почему Тухель убрал де Лигта из состава «Баварии»
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«Боруссия» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023
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Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»
Гнабри показал ювелирную точность: удивительный трюк от футболиста «Баварии»
А
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 16:25
Германия. Бундеслига
Бавария
Гнабри Серж
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