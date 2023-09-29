Новый клуб Дзагоева, «Барсе» грозит вылет из Примеры и ЛЧ, рекорд Роналду и другие новости

Роналду установил новый мировой рекорд

Фернандес заявил, что не вернулся в ЦСКА по вине армейцев. Клуб уличил Марио во лжи

«Барселону» официально обвинили во взяточничестве. Клубу грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Из ЛЧ каталонцев могут исключить до официального приговора

КДК вынес наказание Дзюбе за поведение в матче с «Зенитом»

Восьмая страна объявила бойкот матчей со сборными России до 17 лет

Фонбет Кубок России. 2Drots вылетели из турнира, проиграв «Химкам» (0:2)

Зидан готов возглавить «Марсель», но при одном условии

Дзагоев перешел в греческий клуб

«Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев

Клубы из Англии, Испании и Саудовской Аравии претендуют на Осимхена, конфликтующего с «Наполи»