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«Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев
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УЕФА допустил сборные России U17 к международным турнирам. Но много стран против: Швеция даже не пустит женскую команду на свой Евро
7
16:36
ЦСКА уличил Марио Фернандеса во лжи
16:26
Семак объяснил потерю «Зенитом» 10 очков из 27 возможных на старте сезона
15:58
«Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев
15:42
Изидор ответил, стал ли Дзюба причиной его ухода из «Локомотива»
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Все новости
15:32
Двукратный чемпион Израиля хочет перейти в клуб РПЛ и играть за сборную России
15:18
Широков обвинил Кононова в «крысином» поведении
14:57
Фернандес – о давлении в Бразилии: «Из дома выйти нельзя – угрожают жизни»
14:52
В греческом клубе Тошича анонсировали переход Дзагоева
2
14:46
КДК вынес наказание Дзюбе за поведение в матче с «Зенитом»
14:20
Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»
7
14:13
Изидор назвал причину ухода из «Локомотива»
3
13:45
Все назначения судей на матчи 10-го тура РПЛ
13:30
Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход
4
13:21
Семак назвал трех игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Оренбургом»
1
13:13
«Барселоне» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков
6
13:05
Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»
3
12:58
Агент Джикии отреагировал на слухи о проблемах в переговорах со «Спартаком» по поводу продления контракта
1
12:49
В РФС рассказали, на каком стадионе сборная России примет Камерун
12:42
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Марио Фернандес назвал свою главную ошибку за последний год – это не переход в «Зенит»
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Тренер «Наполи» прокомментировал первый гол Хвичи за полгода
12:24
Ловчев: «Дзюба станет изгоем»
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12:12
Марио Фернандес – о слухах про лишний вес: «Мужчина с возрастом матереет»
12:03
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11:54
Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА
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Новости
«Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев
«Зенит» выиграл суд у «Барселоны»: ФИФА отклонила абсурдное требование каталонцев
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Новости по теме
ЦСКА уличил Марио Фернандеса во лжи
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Источник:
«Бомбардир»
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