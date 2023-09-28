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У «Реала» катастрофа с центром обороны – в Испании прогнозируют неожиданные эксперименты
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Текст
УЕФА допустил сборные России U17 к международным турнирам. Но много стран против: Швеция даже не пустит женскую команду на свой Евро
4
13:30
Марио Фернандес объяснил появление в контракте с «Интернасьоналом» пункта о денежной компенсации за уход
13:13
«Барселоне» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков
1
13:05
Марио Фернандес раскрыл подробности разговора с Бабаевым перед переходом в «Зенит»
12:58
Агент Джикии отреагировал на слухи о проблемах в переговорах со «Спартаком» по поводу продления контракта
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Все новости
12:03
«Барселону» официально обвинили во взяточничестве
10:23
У «Реала» катастрофа с центром обороны – в Испании прогнозируют неожиданные эксперименты
09:41
У футболиста «Валенсии» обнаружили нейромоторное расстройство
27 сентября
22:42
Танасиевич дал совет Захаряну
21:57
Примера. «Реал» переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и опередил «Барсу»
21:35
Алаба травмировался в игре против «Лас-Пальмаса»
21:04
Стартовые составы на матч «Валенсия» – «Реал Сосьедад»: 7 тур Примера
19:13
«Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов
5
18:02
Стартовые составы на матч «Реал» – «Лас-Пальмас»: 7 тур Примера
17:58
Трансляция
«Реал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023
16:59
Салтыков из «Крыльев Советов» заявил о желании перейти в «Барселону»
1
14:59
В «Сосьедаде» рассказали, когда Захарян вернется на поле
1
14:41
«Реал» нашел нового кандидата на замену Анчелотти: он был близок к назначению в «Спартак»
3
13:15
Захарян не включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
4
11:39
Дом Рамоса в Испании ограбили – Серхио в это время играл в ЛЧ
07:57
Трансляция
«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября
00:32
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2) и завтра может упустить лидерство
1
26 сентября
21:26
Стали известны стартовые составы на матч «Мальорка» – «Барселона»: 7 тур Примера
20:42
Трансляция
«Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
18:26
«Валенсия» – «Реал-Сосьедад»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 27 сентября
18:18
«Реал» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 27 сентября
17:44
Летний новичок «Реала» получил новую травму: он еще не дебютировал за мадридцев
1
15:49
Захарян вылечился от коронавируса
1
15:39
«Барселона» интересуется опорником из Чемпионшипа
15:19
Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»
11:50
В «Сосьедаде» рассказали, отпустят ли Захаряна в сборную России
25 сентября
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«С детства за «Барсу»: летний новичок каталонцев учит 4-летнюю дочь петь гимн клуба
22:24
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
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У «Реала» катастрофа с центром обороны – в Испании прогнозируют неожиданные эксперименты
У «Реала» катастрофа с центром обороны – в Испании прогнозируют неожиданные эксперименты
А
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Источник:
«Бомбардир»
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