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  • Зарема может возглавить клуб, «Спартак» склоняет Джикию к снижению зарплаты и другие новости

Зарема может возглавить клуб, «Спартак» склоняет Джикию к снижению зарплаты и другие новости

28 сентября 2023, 10:00
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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1695855880
Я только за, чтобы тренершей спартака была зарема! Уж при ней то мазутные заиграют, как ей видется!!!
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