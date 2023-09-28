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    • Зарема может возглавить клуб, «Спартак» склоняет Джикию к снижению зарплаты и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      Игривый 7 минут назад

      Я только за, чтобы тренершей спартака была зарема! Уж при ней то мазутные заиграют, как ей видется!!!

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