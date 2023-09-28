Зарема может возглавить клуб, «Спартак» склоняет Джикию к снижению зарплаты и другие новости

Я только за, чтобы тренершей спартака была зарема! Уж при ней то мазутные заиграют, как ей видется!!!
Агент Малкома допустил возвращение бразильца в «Зенит»: «Он скучает по России».
Украина отреагировала на предложение УЕФА вернуть сборную России к турнирам.
Осимхен удалил все фото «Наполи» из соцсетей.
Футболист «Локомотива» уверен, что проживет на 50 тысяч рублей в месяц: «Это ведь легко».
Агент проиграл разбирательство игроку «Спартака»: футболисту грозил бан на шесть месяцев.
Зарема может возглавить клуб Медиалиги.
«Спартак» продлит контракт с Джикией только при одном условии.
«Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов.
Губерниев призвал УЕФА «не ссать» и засчитывать «технари» отказавшимся играть с Россией командам.