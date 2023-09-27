УЕФА возвращает юношескую сборную России, Зидан снова хочет тренировать и другие новости

Исполком УЕФА предложил допустить юниорскую сборную России к участию в международных турнирах.
В УЕФА вынесли решение по допуску сборной России и клубов РПЛ.
Обладатель «Золотого мяча» назначен советником Зеленского.
Глава РПЛ Алаев оценил скандальное заявление Карпина.
Шалимов прокомментировал массовую стычку игроков «Зенита» и «Локомотива».
Попов объяснил, почему Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова.
Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов).
Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции.
Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру только в одном месте.
Ненахов раскрыл, из-за чего началась массовая стычка в матче «Зенит» – «Локомотив».
Источник: «Бомбардир»