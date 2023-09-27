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    • УЕФА возвращает юношескую сборную России, Зидан снова хочет тренировать и другие новости

    УЕФА возвращает юношескую сборную России, Зидан снова хочет тренировать и другие новости

    Исполком УЕФА предложил допустить юниорскую сборную России к участию в международных турнирах.

    В УЕФА вынесли решение по допуску сборной России и клубов РПЛ.

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    Глава РПЛ Алаев оценил скандальное заявление Карпина.

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    Москалев должен был удалить Баринова в матче «Зенит» – «Локомотив» (Игорь Федотов).

    Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции.

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    Ненахов раскрыл, из-за чего началась массовая стычка в матче «Зенит» – «Локомотив».

    Источник: «Бомбардир»

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