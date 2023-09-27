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Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
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00:07
Фото
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
26 сентября
23:45
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
20:46
Трансляция
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
12 августа
23:37
Суперкубок Германии. «Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» (0:3), Кейн дебютировал на 63-й минуте
10
3 июня
23:07
Кубок Германии. «Лейпциг» защитил титул, обыграв в финале «Айнтрахт» (2:0)
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4 мая
07:32
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1
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07:48
Текст
«Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров
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Кубок Германии. «Боруссия» Д вылетела от команды своего бывшего тренера (0:2)
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Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
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Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
А
Источник:
«Бомбардир»
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Бавария
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