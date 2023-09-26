Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Турция
Новости
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
Главные новости
01:34
Осимхен может пожать в суд на «Наполи» из-за видео в тиктоке
01:27
Экс-президент РФС назвал команду, которая показывает лучший футбол в РПЛ: это не «Краснодар»
01:04
Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР
00:52
В Госдуме прокомментировали бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России
1
00:41
Топ-10 вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
26 сентября
23:15
Видео
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
18:55
Фото
Ванда выложила новые домашние фото в сексуальном белье
3
21 сентября
19:45
Фото
Названо имя нового главного тренера сборной Турции
16 сентября
20:37
Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»
1
15 сентября
19:57
Видео
Ванда сняла горячее домашнее видео без лифчика
5
17:53
Балотелли перешел в клуб, за который раньше играл Дзюба
1
12 сентября
01:18
Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести популярное английское слово
1
11 сентября
21:29
«Спартак» отказался от аренды нападающего «Бешикташа»
7
12:12
Фото
«Трабзонспор» бесплатно подписал вингера, купленного «Арсеналом» за 80 миллионов
1
8 сентября
19:56
ЦСКА может отправить Гайча в Турцию
2
16:44
«Фенербахче» летом отказался подписывать двух футболистов из России
2
6 сентября
19:33
Фото
«Бешикташ» подписал защитника «МЮ»
1
5 сентября
18:36
Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире
3
15:23
В «Фенербахче» отреагировали на новость о предложении «Спартака» по Луану Пересу
1
13:15
«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче»: предложение сделано
8
00:38
«Галатасарай» объявил о переходе двух игроков «Тоттенхэма»
2
4 сентября
21:50
«Галатасарай» усилится двумя футболистами «Тоттенхэма»
1
2 сентября
15:41
Миранчук все еще может покинуть «Аталанту»
2
1 сентября
11:20
Фото
«МЮ» купил первого турецкого футболиста в истории клуба
2
31 августа
10:58
«Зенит» и «Спартак» проиграли борьбу за нападающего сборной Колумбии
6
28 августа
19:37
Появился новый претендент на Вендела
15
25 августа
18:31
Фото
«Фенербахче» купил бронзового призера ЧМ-2022
1
13:41
«Галатасарай» почти в два раза увеличил предложение для Рамоса
1
09:57
Тренер «Бешикташа» прокомментировал дебют Зайнутдинова: он забил победный гол
1
24 августа
22:28
Видео
Зайнутдинов забил в дебютном матче за «Бешикташ»: гол экс-игрока ЦСКА принес победу над киевским «Динамо»
8
23 августа
23:48
У Рамоса появился новый вариант в Турции
3
13:57
Турецкий клуб хочет купить Мирзова
1
22 августа
13:21
Турецкий клуб назвал причину сорвавшегося перехода Рамоса
1
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните легендарные голы ЛЧ!
2
Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
3
Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
Главная
Новости
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
А
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
26.09.2023 23:15
Турция. Суперлига
Галатасарай
Истанбулспор
Икарди Мауро
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+