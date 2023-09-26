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Легендарный Роналдо вновь женился – на шикарной бразильской модели
Главные новости
«Ливерпуль» и «Сити» гонятся за новым трофеем, «Барса» стремится защитить титул – делайте ставки на матчи в новом туре «Конкурса прогнозов»
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17:33
Президент УЕФА прокомментировал предложение вернуть юниорскую сборную России в международные турниры
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16:54
Глава РПЛ Алаев оценил скандальное заявление Карпина
16:41
В УЕФА вынесли решение по допуску сборной России и клубов РПЛ
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16:46
Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году
16:28
⚡️ Исполком УЕФА предложил допустить юниорскую сборную России к участию в международных турнирах
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16:16
Орлов объяснил логичность перехода Изидора из «Локомотива» в «Зенит»
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15:59
Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши
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15:49
Захарян вылечился от коронавируса
15:40
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Легендарный Роналдо вновь женился – на шикарной бразильской модели
15:39
«Барселона» интересуется опорником из Чемпионшипа
15:30
Николич раскрыл подробности разногласий с руководством «Локомотива» из-за Чорлуки
15:19
Анчелотти отреагировал на новость о выборе нового тренера «Реала»
14:57
Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»
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14:47
Мусиала назвал своих кумиров детства
14:36
Пименов осудил резонансные слова Дзюбы про Семака
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14:26
«Марсель» хочет пригласить скандального экс-тренера «ПСЖ»
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Когда выйдет EA Sports FC 24: чем отличается от предыдущих игр FIFA, сколько стоит и как приобрести в России
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Шалимов прокомментировал массовую стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»
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13:18
Агент Ахметова: «Ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед»
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Опейкина сравнила зарплаты судей в женском и мужском футболе
12:58
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12:55
Еще одна африканская сборная сообщила о возможном матче с Россией
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Промес прокомментировал скандальное видео из отдела полиции
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Легендарный Роналдо вновь женился – на шикарной бразильской модели
Легендарный Роналдо вновь женился – на шикарной бразильской модели
1
Источник:
«Бомбардир»
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