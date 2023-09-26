Скандал Промеса, «Реал» выбрал нового тренера, Милевский в тяжелом состоянии и другие новости

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Промес устроил скандал в московском отделении полиции: кричал и предлагал взятку. Есть реакция «Спартака»

Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем

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