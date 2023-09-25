Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Испания
Новости
«С детства за «Барсу»: летний новичок каталонцев учит 4-летнюю дочь петь гимн клуба
Главные новости
25 сентября
23:54
Стало известно, когда Неймар планирует вернуться в «Сантос»
23:43
Депутат Госдумы считает, что скандал с Промесом может повлиять на получение им российского гражданства
3
23:31
Видео
«С детства за «Барсу»: летний новичок каталонцев учит 4-летнюю дочь петь гимн клуба
23:09
Шалимов отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака
2
22:56
Претензии РПЛ к контенту клубов: комментарий лиги
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
25 сентября
22:24
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
13:48
Захарян заболел коронавирусом: он сыграл всего 35 минут за «Сосьедад»
4
12:37
В «Реале» одним словом охарактеризовали судейство в дерби с «Атлетико»
6
11:11
«Я чуть не расплакался»: Гризманн – о кричалке фанатов «Атлетико» после его гола «Реалу»
09:27
Лишь один тренер опережает Симеоне по числу побед над командами Анчелотти
00:01
Примера. «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» (1:3). Дубль сделал воспитанник мадридцев Мората
2
24 сентября
21:50
Трансляция
«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
21:42
«Мальорка» – «Барселона»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 26 сентября
15:40
Глава Ла Лиги отреагировал на возмущение фанатов стоимостью подписки на трансляции
1
14:39
Кейн назвал кумира юности – это опорник
1
13:29
Френки не сыграет в октябрьском Эль Класико
1
11:21
Иньеста назвал лучший стадион в мире
2
08:58
Трансляция
«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
23 сентября
23:38
Канселу считает, что провел «очень плохой» матч против «Сельты»
21:53
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» над «Динамо»
21:30
Примера. «Барселона» к 81-й минуте уступала 0:2, но победила «Сельту» (3:2), у Левандовского дубль
3
20:49
Гвардиола прокомментировал удаление Родри за придушение соперника
1
20:34
«Атлетико» – «Реал»: прогноз на матч 6 тура Примеры, 24 сентября
20:01
Фото
Родри удален за придушение соперника
1
19:42
Фото
Сборная из самых дорогих игроков, которые станут свободными агентами летом
2
18:03
Захарян не попал в заявку на матч с «Хетафе» – известна причина
8
12:19
Фото
«Реал» установил мировой рекорд в соцсетях
11:40
Победитель ЧМ-2022 задумался о завершении карьеры
1
22 сентября
23:32
Витсель: «Мы все едем в Азию за деньгами»
2
21:43
Месси рассказал о главной любви всей жизни – невероятно теплые слова
21:22
Фото
«Реал» запускает собственную сеть ресторанов фастфуда
2
20:33
Хави продлил контракт с «Барселоной»
15:24
«Барселона» – «Сельта»: прогноз на матч 6 тура Примеры, 23 сентября
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните легендарные голы ЛЧ!
2
Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
3
Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
Главная
Новости
«С детства за «Барсу»: летний новичок каталонцев учит 4-летнюю дочь петь гимн клуба
«С детства за «Барсу»: летний новичок каталонцев учит 4-летнюю дочь петь гимн клуба
А
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
25.09.2023 23:31
Испания. Примера
Барселона
Канселу Жоау
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение