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    Претензии РПЛ к контенту клубов: комментарий лиги

    В РПЛ подтвердили наличие претензий к роликам клубов в бандитском стиле.

    «Лига посчитала неуместным промо‑ролик «Ростова» перед матчем с ЦСКА и, так как наметилась определенная тенденция, действительно обратилась к медиаслужбам клубов РПЛ с просьбой переключиться на другую тематику и в дальнейшем использовать более подходящие художественные средства, отвечающие задачам лиги как спортивно‑развлекательного продукта», – сообщили в пресс‑службе.

    • «Ростов» анонсировал игру с ЦСКА в стиле фильма «Бумер».
    • В ролике использовалась фраза: «Че мычишь, конина?!»
    • Ростовчане также снимали видео в стиле «Бандитского Петербурга».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.09.2023 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +599

      RusPlan 10 минут назад

      то есть фильм Бумер показывать по общероссийским каналам можно, а промо роллик в ютубе нет???

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