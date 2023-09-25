Претензии РПЛ к контенту клубов: комментарий лиги

В РПЛ подтвердили наличие претензий к роликам клубов в бандитском стиле.

«Лига посчитала неуместным промо‑ролик «Ростова» перед матчем с ЦСКА и, так как наметилась определенная тенденция, действительно обратилась к медиаслужбам клубов РПЛ с просьбой переключиться на другую тематику и в дальнейшем использовать более подходящие художественные средства, отвечающие задачам лиги как спортивно‑развлекательного продукта», – сообщили в пресс‑службе.