Претензии РПЛ к контенту клубов: комментарий лиги

то есть фильм Бумер показывать по общероссийским каналам можно, а промо роллик в ютубе нет???
В РПЛ подтвердили наличие претензий к роликам клубов в бандитском стиле.
«Лига посчитала неуместным промо‑ролик «Ростова» перед матчем с ЦСКА и, так как наметилась определенная тенденция, действительно обратилась к медиаслужбам клубов РПЛ с просьбой переключиться на другую тематику и в дальнейшем использовать более подходящие художественные средства, отвечающие задачам лиги как спортивно‑развлекательного продукта», – сообщили в пресс‑службе.
- «Ростов» анонсировал игру с ЦСКА в стиле фильма «Бумер».
- В ролике использовалась фраза: «Че мычишь, конина?!»
- Ростовчане также снимали видео в стиле «Бандитского Петербурга».