РПЛ сделала замечание клубам из-за видео в бандитском стиле

В РПЛ остались недовольны одним из медийных направлений клубов.

Руководство лиги попросило воздержаться от съемок роликов в бандитском стиле.

«РПЛ попросила команды не производить контент с отсылками к криминальным драмам а-ля «Ростов» с «Бандитским Петербургом» + «Бумером» и «Пари НН» со «Жмурками».

За последний год РПЛ сделала большой шаг в медиа-поле: анонсы матчей с футболистами, запуск шоу на YouTube и создание дорогостоящей графики.

Лига не хочет, чтобы бандитский креатив пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров.

Команды попросили быть более изящными в создании подколов и избегать фраз вроде «Ты чего натворил, пес смердячий?» или «Чо молчишь, конина?». Кстати, «Ростов» уже удалил свое бумер-промо к игре с ЦСКА«, – сообщил инсайдер Иван Карпов.