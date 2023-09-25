РПЛ сделала замечание клубам из-за видео в бандитском стиле

Маразм крепчает (((
В РПЛ остались недовольны одним из медийных направлений клубов.
Руководство лиги попросило воздержаться от съемок роликов в бандитском стиле.
«РПЛ попросила команды не производить контент с отсылками к криминальным драмам а-ля «Ростов» с «Бандитским Петербургом» + «Бумером» и «Пари НН» со «Жмурками».
За последний год РПЛ сделала большой шаг в медиа-поле: анонсы матчей с футболистами, запуск шоу на YouTube и создание дорогостоящей графики.
Лига не хочет, чтобы бандитский креатив пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров.
Команды попросили быть более изящными в создании подколов и избегать фраз вроде «Ты чего натворил, пес смердячий?» или «Чо молчишь, конина?». Кстати, «Ростов» уже удалил свое бумер-промо к игре с ЦСКА«, – сообщил инсайдер Иван Карпов.