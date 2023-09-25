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    • РПЛ сделала замечание клубам из-за видео в бандитском стиле

    РПЛ сделала замечание клубам из-за видео в бандитском стиле

    В РПЛ остались недовольны одним из медийных направлений клубов.

    Руководство лиги попросило воздержаться от съемок роликов в бандитском стиле.

    «РПЛ попросила команды не производить контент с отсылками к криминальным драмам а-ля «Ростов» с «Бандитским Петербургом» + «Бумером» и «Пари НН» со «Жмурками».

    За последний год РПЛ сделала большой шаг в медиа-поле: анонсы матчей с футболистами, запуск шоу на YouTube и создание дорогостоящей графики.

    Лига не хочет, чтобы бандитский креатив пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров.

    Команды попросили быть более изящными в создании подколов и избегать фраз вроде «Ты чего натворил, пес смердячий?» или «Чо молчишь, конина?». Кстати, «Ростов» уже удалил свое бумер-промо к игре с ЦСКА«, – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +35347

      VVM1964 37 минут назад

      Маразм крепчает (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5491

      Эном айс 39 минут назад

      Не,ну Ростову по масти положено.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +765

      Пригожин Женя 57 минут назад

      Жмурки и бандитский петербург это наша русская классика


      Так что я бы сказал лига иди ***** со своими медиа! Что вы в них смыслите?

      1
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      Рейтинг: +1897

      Таврида 1 час назад

      Курить после физнагрузок очень вредно.

      0
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