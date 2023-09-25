Первая в России медийная баскетбольная лига открывает заявки на Draft Combine второго сезона!

DRAFT COMBINE – это уникальная возможность заявить о себе и попасть в один из самых ярких и заметных медиаспортивных проектов страны – Лига Ставок MEDIA BASKET. Второй сезон главного баскетбольного события пройдет с 21 октября по 26 ноября 2023 с участием звезд шоу-бизнеса, блогеров, селебрити и именитых спортсменов

По аналогии с NBA, Draft Combine представляет из себя систему просмотра и тестирования игроков для отбора в команды лиги. Особенности и структура проведения уникального Draft Combine от Лига Ставок MEDIA BASKET состоит из двух этапов:

Первый этап включает в себя тестирование игроков для получения данных об их способностях, а также сбор информации о результатах. Каждый участник должен пройти 6 станций тестирования: Квадрат (определение уровня скорости перемещений игрока), прыжок (определение длины прыжка игрока), спринт (проверка скорости игрока), точки (определение процента попадания средних и дальних бросков), лестница 1х1 (проверка координации игрока и навыков игры 1х1).

Вторым этапом будет тренировочная игра 3х3 между игроками. Именно в игре участники могут показать себя во всей красе.

Во время отбора за всеми участниками Драфта будут наблюдать представители команд. Они оценят возможности, технику и потенциал баскетболиста. От результативности и яркости игрока зависит его карьера и будущее в Лиге. В результате всех этапов отбора каждая сможет выбрать любого из 32 человек.

Каждый игрок, отобранный по итогам драфта, получит возможность сыграть в команде со звездами и блогерами! Участие в турнире планируют принять: музыкант и блогер T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, рэперы Элджей и OBLADAET, автогонщик Никита Мазепин, телеведущая и актриса Надя Сысоева и многие другие.

Для того, чтобы осуществить мечту играть в медиалиге, достаточно оставить заявку, заполнив форму. Принять участие в Draft Combine могут все желающие 16 до 65 лет.

Очный отбор после этапа сбора заявок пройдет 6 октября в 10:30 в Баскетбольном зале CAMPUS Шелепиха.

Токен: Kra23s7Ao