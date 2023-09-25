Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первая в России медийная баскетбольная лига открывает заявки на Draft Combine второго сезона!

Первая в России медийная баскетбольная лига открывает заявки на Draft Combine второго сезона!

25 сентября 2023, 17:05

DRAFT COMBINE – это уникальная возможность заявить о себе и попасть в один из самых ярких и заметных медиаспортивных проектов страны – Лига Ставок MEDIA BASKET. Второй сезон главного баскетбольного события пройдет с 21 октября по 26 ноября 2023 с участием звезд шоу-бизнеса, блогеров, селебрити и именитых спортсменов

По аналогии с NBA, Draft Combine представляет из себя систему просмотра и тестирования игроков для отбора в команды лиги. Особенности и структура проведения уникального Draft Combine от Лига Ставок MEDIA BASKET состоит из двух этапов:

Первый этап включает в себя тестирование игроков для получения данных об их способностях, а также сбор информации о результатах. Каждый участник должен пройти 6 станций тестирования: Квадрат (определение уровня скорости перемещений игрока), прыжок (определение длины прыжка игрока), спринт (проверка скорости игрока), точки (определение процента попадания средних и дальних бросков), лестница 1х1 (проверка координации игрока и навыков игры 1х1).

Вторым этапом будет тренировочная игра 3х3 между игроками. Именно в игре участники могут показать себя во всей красе.

Во время отбора за всеми участниками Драфта будут наблюдать представители команд. Они оценят возможности, технику и потенциал баскетболиста. От результативности и яркости игрока зависит его карьера и будущее в Лиге. В результате всех этапов отбора каждая сможет выбрать любого из 32 человек.

Каждый игрок, отобранный по итогам драфта, получит возможность сыграть в команде со звездами и блогерами! Участие в турнире планируют принять: музыкант и блогер T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, рэперы Элджей и OBLADAET, автогонщик Никита Мазепин, телеведущая и актриса Надя Сысоева и многие другие.

Для того, чтобы осуществить мечту играть в медиалиге, достаточно оставить заявку, заполнив форму. Принять участие в Draft Combine могут все желающие 16 до 65 лет.

Очный отбор после этапа сбора заявок пройдет 6 октября в 10:30 в Баскетбольном зале CAMPUS Шелепиха.

Токен: Kra23s7Ao

Источник: Бомбардир
Главные новости
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
1
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
1
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
1
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
Все новости
Все новости
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич высказался о своей первой победе в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
2
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
1
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
1
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+