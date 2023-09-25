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Игроков «ПСЖ» могут наказать за жесткие оскорбления в адрес «Марселя»: их слова попали на видео
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16:59
Медведев одним словом прокомментировал новость о разносе игроков «Зенита» после 1:2 с «Локо»
16:55
Официальное заявление «Спартака» по поводу скандального видео Промеса из отдела полиции
3
16:46
Видео
Игроков «ПСЖ» могут наказать за жесткие оскорбления в адрес «Марселя»: их слова попали на видео
16:32
Видео
Промес кричал на полицейских и предлагал взятку: видео из отдела в Москве
18
15:59
Промес устроил скандал в московском отделении полиции
15
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12:20
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«Не хватило яиц»: Жиго подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ»
08:44
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00:30
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ПСЖ – «Марсель»: голы и лучшие моменты (видео)
24 сентября
23:36
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» (4:0), Мбаппе получил травму и был заменен в 1-м тайме
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11:13
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13:52
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Игроков «ПСЖ» могут наказать за жесткие оскорбления в адрес «Марселя»: их слова попали на видео
Игроков «ПСЖ» могут наказать за жесткие оскорбления в адрес «Марселя»: их слова попали на видео
А
Источник:
«Бомбардир»
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Франция. Лига 1
ПСЖ
Марсель
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Дембеле Усман
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