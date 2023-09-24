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Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион
Главные новости
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«Зенит» против «Локомотива», «Реал» vs «Атлетико», «Арсенал» – «Тоттенхэм». Следите за главными матчами воскресенья
1
19:50
Семак высказался о судействе после поражения «Зенита» от «Локо»
1
19:43
Видео
Байрамян не забил ЦСКА в пустые ворота из вратарской
19:34
Видео
Акинфеев пропустил от «Ростова» с 35 метров – забил Миронов, который перед матчем обещал «любому обосновать, кто он и что он»
2
19:30
«Локо» не побеждал «Зенит» в Питере с 2017-го – в том матче забивал Фарфан, тренировал Семин, а Дзюба был в другой команде
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Все новости
20:11
Лантратов: «Дзюба максимально зарядил «Локомотив» на матч с «Зенитом»
20:04
Тикнизян назвал судейство матча «Зенит» – «Локо» «безобразным»
19:29
Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион
19:23
Семак высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Локомотива»
2
19:15
Галактионов – о волевой победе «Локо» над «Зенитом»
3
19:10
Дзюба – о Семаке: «А кто это?»
6
18:57
Дзюба – после победы над «Зенитом»: «Спокойненько, епт!»
18:52
Видео
В концовке матча «Зенит» – «Локо» случились две потасовки
3
18:47
Фото
Матч «Зенит» – «Локо» – самый посещаемый в сезоне РПЛ
1
18:30
РПЛ. «Локомотив» вырвал волевую победу над «Зенитом» (2:1), Тикнизян забил на 91-й и удалился
105
18:21
Видео
Обзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
Агент Джикии высказался о продлении контракта со «Спартаком» на фоне потери игроком места в старте
18:03
АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2), «Челси» уступил «Астон Вилле» (0:1), «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (3:1)
1
18:03
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Урал»: 9 тур РПЛ
17:59
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – ЦСКА: 9 тур РПЛ
17:44
Семья Карпина летом уедет на ПМЖ в Эстонию – жена тренера назвала причину
18
17:23
Бубнов проанализировал победу «Спартака» над «Динамо»
3
17:00
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Составлен полный список предматчевых ритуалов главы «Зенита»
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Пиняев специально подошел к главе «Зенита» и пожал руку
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15:57
РПЛ. «Пари НН» добился волевой победы над «Оренбургом» (3:1) и не проигрывает 4 матча подряд
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15:49
Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?
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Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион
Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион
1
Источник:
Бомбардир
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