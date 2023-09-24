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    • Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион

    Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион

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    Источник: Бомбардир

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