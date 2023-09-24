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Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца
Главные новости
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«Зенит» против «Локомотива», «Реал» vs «Атлетико», «Арсенал» – «Тоттенхэм». Следите за главными матчами воскресенья
1
12:30
Россия сыграет с Кенией на родине главного тренера кенийцев
1
12:21
Месси упрекнул «ПСЖ» за отсутствие почестей за победу на ЧМ-2022 – парижане ответили
12:10
Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца
11:21
Иньеста назвал лучший стадион в мире
1
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Все новости
11:57
Кейн установил рекорд Бундеслиги, превзойдя Холанда
23 сентября
18:48
Кейн установил рекорд «Баварии»
6
18:32
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
18:25
Видео
Обзор матча «Бавария» – «Бохум»: голы и лучшие моменты (видео)
15:33
Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Бохум»: 5 тур Бундеслиги
15:15
Стало известно, почему Тухель убрал де Лигта из состава «Баварии»
1
14:41
Трансляция
«Боруссия» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023
14:38
Трансляция
«Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023
10:43
Сборная Германии назначила Нагельсмана после отказа другого топ-тренера
3
09:56
Де Лигт раздражен своим положением в «Баварии»
1
09:36
Форвард «Штутгарта» повторил бомбардирский рекорд Левандовского
22 сентября
23:22
Реакция Уткина на нового тренера сборной Германии
1
22:59
Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег
4
21:35
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
18:11
Нагельсман сообщил, кто будет капитаном сборной Германии
15:30
«Боруссия» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября
15:29
«Бавария» – «Бохум»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября
14:48
Нагельсман прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Германии
13:08
Сборная Германии объявила нового главного тренера
2
09:08
«Бавария» и «Реал» поборются за капитана «Челси»
00:46
Известна самая результативная команда топ-5 лиг Европы в этом сезоне
21 сентября
15:53
Кейн признался, что хочет повторить путь Роналду и Месси
00:25
«Я только что занимался сексом»: комментатор Нагучев – после матча «Бавария» – «МЮ»
7
20 сентября
23:55
Лига чемпионов. «Бавария» победила «МЮ» (4:3), у англичан 4-е поражение в 5 матчах
19 сентября
13:16
Стал известен новый главный тренер сборной Германии
6
08:54
Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии
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18 сентября
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Новости
Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца
Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца
1
Источник:
Бомбардир
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